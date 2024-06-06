Приоритетной версией убийства Константина Балишанского стал личный конфликт

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Приоритетной версией убийства мужчины у станции метро «Кунцевская» в столице является личный конфликт между потерпевшим и стрелком. Конфликт между ними возник на почве ревности, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

В столичной прокуратуре уточнили, что версию о заказном характере убийства не подтвердили.

По данным «112», стрелок и его жертва проживали на соседних улицах. Убитый до этого профессионально занимался скейтбордингом.

Балишанского планировали убить возле его дома, но исполнителю преступления сначала удалось лишь ранить жертву. Бывший скейтер пытался сбежать, но стрелок догнал его возле стройплощадки в районе метро «Кунцевская» и убил выстрелом в голову.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Полиция искала его около 2,5 часа. При задержании его тяжело ранили, но 35-летний мужчина выжил.