Коллекторы выбивают долг москвички с помощью сгенерированных интимных фото

Столичные коллекторы освоили новый метод давления на должников — теперь в ход идут нейросети. 32-летняя москвичка летом допустила просрочку по кредитам и начала подумывать о банкротстве, а в октябре с ней связались люди, представившиеся взыскателями, после чего начались угрозы с помощью нейросетей, сообщает Telegram-канал «112».