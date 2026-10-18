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Коллекторы выбивают долг москвички с помощью сгенерированных интимных фото

Общество
Башкирова Анна / Фотобанк Лори

Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори

Столичные коллекторы освоили новый метод давления на должников — теперь в ход идут нейросети. 32-летняя москвичка летом допустила просрочку по кредитам и начала подумывать о банкротстве, а в октябре с ней связались люди, представившиеся взыскателями, после чего начались угрозы с помощью нейросетей, сообщает Telegram-канал «112».

Вместо привычных угроз женщине стали ежедневно присылать откровенные снимки, сгенерированные с ее лицом, и требовать деньги.

Примечательно, что задолженность была реальной, а вот компромат пришлось фактически дорисовывать. Основа снимков — лишь лицо Ирины, все остальное — вымысел алгоритма.

Столкнувшись с таким давлением, женщина обратилась в полицию.

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