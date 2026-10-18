Врач предупредил Диброва о риске умереть после получения его анализов
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Российский телеведущий Дмитрий Дибров прошел медицинское обследование и получил от врача тревожный прогноз. Специалист прямо заявил звездному пациенту, что при нынешнем образе жизни ближайшие пять лет рискуют стать для него едва ли не последними, пишет StarHit.
Медик отметил, что показатели омега-3 и глюкозы в крови находятся в норме. Беспокойство у него вызвал уровень гомоцистеина: при его повышении растет вероятность повреждения сосудов и развития сердечно-сосудистых недугов. Еще сильнее врача удивил холестерин — 9 ммоль/л, что существенно выше допустимых значений.
«Это то, что повышает риски инфаркта, инсульта очень сильно», — подчеркнул он.
Именно этот показатель, по словам врача, требует наибольшего внимания. Затем он озвучил неутешительный сценарий на случай, если пациент не изменит привычки в срочном порядке: «Буквально в ближайшие пять лет мы можем говорить о том, что Дмитрий Дибров может жить, а может нет».
Специалист также предложил ведущему подумать, сколько лет он хочет провести рядом с детьми и оставаться для них деятельным отцом. Дибров поинтересовался, как исправить ситуацию: врач посоветовал скорректировать рацион, избавиться от лишнего веса, проконсультироваться у кардиолога и обсудить медикаментозную терапию.
В феврале 2020 года Дибров перенес микроинсульт. Ему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в столичном кинотеатре «Октябрь» — телеведущий потерял сознание. На помощь пришел Леонид Якубович, вызвавший скорую и связавшийся с супругой Диброва Полиной. Артиста госпитализировали в Боткинскую больницу, где он прошел обследование и остался под наблюдением.
После выписки он говорил, что чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу, но позже признавался, что стал чаще забывать слова. Для восстановления навыков он выполнял упражнения на мелкую моторику — в частности, шил и играл на гитаре.
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