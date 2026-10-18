Врач предупредил Диброва о риске умереть после получения его анализов

Российский телеведущий Дмитрий Дибров прошел медицинское обследование и получил от врача тревожный прогноз. Специалист прямо заявил звездному пациенту, что при нынешнем образе жизни ближайшие пять лет рискуют стать для него едва ли не последними, пишет StarHit .

Медик отметил, что показатели омега-3 и глюкозы в крови находятся в норме. Беспокойство у него вызвал уровень гомоцистеина: при его повышении растет вероятность повреждения сосудов и развития сердечно-сосудистых недугов. Еще сильнее врача удивил холестерин — 9 ммоль/л, что существенно выше допустимых значений.

«Это то, что повышает риски инфаркта, инсульта очень сильно», — подчеркнул он.

Именно этот показатель, по словам врача, требует наибольшего внимания. Затем он озвучил неутешительный сценарий на случай, если пациент не изменит привычки в срочном порядке: «Буквально в ближайшие пять лет мы можем говорить о том, что Дмитрий Дибров может жить, а может нет».

Специалист также предложил ведущему подумать, сколько лет он хочет провести рядом с детьми и оставаться для них деятельным отцом. Дибров поинтересовался, как исправить ситуацию: врач посоветовал скорректировать рацион, избавиться от лишнего веса, проконсультироваться у кардиолога и обсудить медикаментозную терапию.

В феврале 2020 года Дибров перенес микроинсульт. Ему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в столичном кинотеатре «Октябрь» — телеведущий потерял сознание. На помощь пришел Леонид Якубович, вызвавший скорую и связавшийся с супругой Диброва Полиной. Артиста госпитализировали в Боткинскую больницу, где он прошел обследование и остался под наблюдением.

После выписки он говорил, что чувствует себя хорошо и намерен продолжать работу, но позже признавался, что стал чаще забывать слова. Для восстановления навыков он выполнял упражнения на мелкую моторику — в частности, шил и играл на гитаре.

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