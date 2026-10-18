Ядовитая гадюка «оккупировала» дом жителей Татарстана для зимовки

сегодня в 17:07

В Республике Татарстан ядовитая змея проникла в жилой частный дом и обосновалась в подземном хранилище на зимовку. Опасную гостью в собственном погребе обнаружили владельцы загородного коттеджа под Набережными Челнами, сообщает Telegram-канал SHOT .

Гадюка преградила людям путь за запасами картофеля. На попытки приблизиться она реагировала громким шипением и шевелилась в лучах фонарей. Однако бросаться на хозяев не стала.

Главе семьи удалось поймать гадюку, поместив в ведро. После этого особь благополучно увезли в лесной массив и выпустили.

Домовладельцы полагают, что змея искала теплое укрытие в подвале ради предстоящей зимовки.

Специалисты напоминают, что укус гадюки несет смертельную угрозу. Ее токсичный яд способен спровоцировать резкий анафилактический шок и привести к остановке сердца.

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