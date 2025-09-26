Прикорм «со стола» и молочка: какая еда может вызвать у питомцев проблемы с ЖКТ

Ветврач Земская: кости и молоко опасны для питомцев, а сухой корм не вредит

Еда «со стола» и молочные продукты могут вызвать у животных серьезные проблемы с ЖКТ, тогда как качественный сухой корм поддерживает здоровье, сообщила РИАМО заведующая Красногвардейской ветклиникой Вера Земская.

«Кормление питомцев пищей с человеческого стола вредно, так как организм животных работает иначе, чем у человека. Точно так же взрослым животным, особенно кошкам, вредно молоко: содержащаяся в молоке лактоза не усваивается организмом и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом», — сказала Земская.

Она подчеркнула, что ни в коем случае не стоит давать животным кости со своей тарелки: твердые и хрупкие части могут раскалываться на острые осколки, травмируя ротовую полость, пищевод, желудок и кишечник.

«Качественный корм абсолютно безопасен. Его состав подобран так, чтобы поддерживать здоровье питомца. Он содержит все необходимые витамины и питательные вещества, которые сложно обеспечить при кормлении обычной „человеческой“ едой», — рассказала ветврач.

Земская также предупредила, что пренебрежение профилактическими осмотрами — неверная позиция. Регулярные визиты к ветеринару необходимы для выявления заболеваний на ранних стадиях и успешного лечения.

