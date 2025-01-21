Президент США Трамп подписал указ о работе TikTok

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«50% TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети», — заявил он.

Ранее сообщалось о блокировке TikTok и удалении приложения из AppStore стало известно 19 января. Владельцы платформы успокаивали пользователей, говоря, что совсем скоро избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Он обещал решить вопрос по восстановлению доступа к платформе.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск может стать новым владельцем TikTok. Китайские власти рассматривают такой сценарий.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии.