Президент США Трамп подписал указ о работе TikTok
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети, сообщает РИА Новости.
«50% TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети», — заявил он.
Ранее сообщалось о блокировке TikTok и удалении приложения из AppStore стало известно 19 января. Владельцы платформы успокаивали пользователей, говоря, что совсем скоро избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Он обещал решить вопрос по восстановлению доступа к платформе.
Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск может стать новым владельцем TikTok. Китайские власти рассматривают такой сценарий.
Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии.