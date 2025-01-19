В США заблокировали доступ к платформе TikTok

Доступ к популярной платформе TikTok заблокировали в США. Сервис для создания и публикации коротких видео пропал из магазина приложений Apple, сообщает ТАСС .

В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета в силу с 19 января на работу платформы в стране. Решение судьбы соцсети возложили на избранного президента США Дональда Трампа.

Республиканец, официально вступив в должность главы США, должен будет определить, продолжит ли платформа работать в стране. Нынешняя администрация призналась, что не может принять решение по этому поводу из-за временных рамок в связи со сменой власти.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск может стать новым владельцем TikTok. Китайские власти рассматривают такой сценарий.