Китайские власти рассматривают продажу TikTok Илону Маску

Американский миллиардер Илон Маск может стать новым владельцем TikTok. Китайские власти рассматривают такой сценарий, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Соцсеть могут заблокировать в США уже 19 января. Верховный суд страны сейчас определяет, надо ли поддерживать закон, согласно которому китайская компания ByteDance должна прекратить деятельность TikTok в Соединенных Штатах.

Китайские чиновники обсуждают, как можно решить эту проблему. КНР хочет, чтобы TikTok оставался в собственности ByteDance. Но на случай, если Верховный суд США поддержит закон на запрет работы соцсети в стране, китайские чиновники придумали план действий.

Они обсуждают работу с администрацией избранного президента Дональда Трампа. В том числе китайские чиновники обратили внимание на Илона Маска. Китайские власти обсуждали сценарий, при котором X (бывший Twitter) возьмет под контроль TikTok в США.

Ранее в Москве девушка пнула 2-летнего малыша ногой в спину ради ролика в TikTok. Возбуждено уголовное дело.