В Москве девушка пнула 2-летнего малыша ногой в спину ради ролика в TikTok

Девушка пнула маленького ребенка ногой в спину ради хайпового видеоролика в TikTok, после инцидента СК возбудил уголовное дело, сообщает Baza .

Предварительно, ролик был снят в ноябре 2024 года.

Подруга отца 13-летней девочки оставила ей своего двухлетнего сына, пока они с отцом ушли гулять.К девочке в гости пришла ее 13-летняя подружка и они решили повторить тренд в TikTok, когда под музыку толкают человека. При этом по какой-то причине пнуть решили малыша. Избитый мальчик после удара стал громко плакать, но девушка продолжала танцевать на камеру.

Видео загрузили в соцсети, где оно попалось на глаза следователям. Возбуждено уголовное дело, в столичном СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.