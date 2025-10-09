Президент «Опоры России» Калинин: самозанятых ждет новая форма налогового режима

Действующий экспериментальный режим завершится в 2028 году, но на смену ему придет новая конструкция, основанная на накопленном опыте, сообщил РИАМО президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«2026–2027 год будет временем обсуждений, как изменится этот режим. Но на смену ему придет что-то другое, уже с учетом накопленного опыта. Ведь сегодня самозанятыми 14 млн зарегистрировано, минимум 7 млн работает и платит налоги. Из них, наверное, 80% вообще нигде раньше не фигурировали, были как бы в теневой занятости. Поэтому результаты эксперимента будут проанализированы в ближайшие два года, и внесены какие-то корректировки», — сказал Калинин.

Он подчеркнул, что точно будет что-то вместо, так как термин «самозанятые» — очень большой экономический феномен, с которым нужно уметь работать.

«Другая конструкция возьмет все лучшее из того, что было создано за эти годы. Многие люди уже открыли ИП, малый бизнес, зарегистрированы свои бренды. Когда в эту сферу поверило государство и пришли миллионы (а это в том числе избиратели), то это точно не будет прекращено», — отметил президент организации.

По мнению Калинина, эксперимент в том виде, который сейчас, продлен не будет.

«Фактически это уже будет не экспериментальный налоговый режим, а уже что-то другое. Там ведь не только с налогами все связано. Может, это даже будет закон о самозанятости. Но еще раз хочу сказать: самозанятые — важнейший социально-экономический участник общества нашей страны. Я к ним отношусь с большим уважением», — резюмировал эксперт.

Ранее Совет Федерации рекомендовал кабмину досрочно завершить режим самозанятости в 2026 году вместо первоначально установленного срока в 2028 год. Инициатива поступила на фоне активных дискуссий о значительном числе трудоспособных граждан, не производящих налоговые отчисления.

В правительстве пока придерживаются иной позиции. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял: «До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция правительства».

Десятилетний эксперимент с налогом на профессиональный доход был запущен в 2019 году и должен завершиться 31 декабря 2028 года.

