Халява кончилась: отменить самозанятость в России могут уже в следующем году

Совфед предложил досрочно завершить режим для самозанятых в 2026 году

Совет Федерации рекомендовал кабмину досрочно завершить режим самозанятости в 2026 году вместо первоначально установленного срока в 2028 год. Соответствующее предложение содержится в постановлении «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации», принятом 8 октября, сообщает Telegram-канал «Эксперт по Госдуме» .

В документе верхняя палата парламента предлагает правительству проанализировать результаты эксперимента по применению налога на профессиональный доход и проработать «вопросы о завершении эксперимента в 2026 году». Также рекомендуется разработать дополнительные меры по недопущению занижения налоговой базы по НДФЛ. Отчет об исполнении этих рекомендаций Совфед ожидает получить в ходе весенней сессии.

Инициатива поступила на фоне активных дискуссий о значительном числе трудоспособных граждан, не производящих налоговые отчисления. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагала рассмотреть вопрос об обязанности неработающих граждан самостоятельно оплачивать взносы на медицинское страхование.

В правительстве пока придерживаются иной позиции. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял: «До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция правительства».

Десятилетний эксперимент с налогом на профессиональный доход был запущен в 2019 году и должен завершиться 31 декабря 2028 года.