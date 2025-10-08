В Госдуме не понравилась идея Матвиенко заставить безработных оплачивать ОМС

Инициатива председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о том, чтобы заставить безработных жителей России оплачивать обязательное медицинское страхование, противоречит Конституции страны. Также подрывается социальная основа государства, рассказал Газета.ru глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он назвал опасными идеи об отмене ОМС для некоторых граждан РФ. О таких инициативах публично говорят не в первый раз. Даже глава Минтруда заявляет о том, что власти России готовы помогать людям, но при «объективной жизненной ситуации» и при «усилиях» с их стороны.

«Напомню, что 41 статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий», — рассказал Миронов.

По словам депутата Госдумы, работающие и неработающие россияне направляют около 1,5 трлн рублей ежегодно на медицинские услуги. Это около 50% от расходов страны. Они платят за анализы, медикаменты и обследования.

Миронов добавил, что под угрозу попадут неработающие мамы с детьми, те, кто ухаживает за пожилыми или больными близкими. Им предстоит доказывать, что нужна бесплатная медицинская помощь.

По словам депутата Госдумы, платный ОМС нужно вводить не для граждан РФ, а мигрантов и членов их семей.

