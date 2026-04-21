РЭО: более 18 миллионов школьников узнали об основах циклической экономики

Российский экологический оператор стал партнером всероссийских уроков «Разговоры о важном». Для учеников 1–11 классов по всей стране провели классные часы, посвященные обращению с отходами. Эти занятия под названием «День Земли — каждый день» приурочили ко Дню Земли, который празднуют 22 апреля, сообщила пресс-служба РЭО.

В программу уроков вошли основы циклической экономики, осознанное потребление, раздельный сбор отходов и вторичное использование ресурсов. На занятиях дети узнали, какие материалы можно перерабатывать и зачем сортировать мусор. В формат также включили интерактивные задания и практические упражнения для формирования экологических привычек.

Отдельной частью программы стала командная интерактивная игра «Экоактивити». Участники объясняли экологические термины разными способами — с помощью слов, жестов или рисунков.

«Экологическое просвещение должно начинаться с подрастающего поколения. В этом году занятия „Разговоры о важном“ по теме экологии прошли более чем в 40 тысячах школ и охватили свыше 18 миллионов школьников. Важно, чтобы молодые люди понимали, как их повседневные решения влияют на окружающую среду. Сегодня задача состоит не только в развитии инфраструктуры, но и в формировании устойчивой культуры обращения с отходами», —отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

«Разговоры о важном» проводятся еженедельно во всех образовательных учреждениях страны. Основные темы этих занятий связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана указом Президента 14 января 2019 года. Главная задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.