В Одинцове провели День открытых дверей проекта «Профессионалитет»

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» прошел 18 апреля 2026 года в Одинцовском техникуме. Школьникам и их родителям рассказали о программах обучения и перспективах трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие представители работодателей — АО «Мособлгаз», АО «Арсенал» КрЗПП и производственный холдинг «Деталь Бизнеса». Социальные партнеры представили презентации о деятельности предприятий и возможностях дальнейшего трудоустройства выпускников.

Администрация техникума подробно рассказала о перспективах обучения по программам «Профессионалитета». Особое внимание уделили целевому обучению, сотрудничеству с предприятиями-партнерами и возможности трудоустройства после окончания учебы.

В рамках единого дня открытых дверей прошли родительские собрания, где можно было задать вопросы о поступлении и организации образовательного процесса. Для школьников организовали профессиональные пробы по кластерам «Центр цифрового развития МО по отрасли „Информационные технологии“» и «Топливно-энергетический комплекс».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.