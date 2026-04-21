СМИ: СБУ со стрельбой задержало сотрудников ТЦК в Одессе

Служба безопасности Украины во вторник гонялась за сотрудниками ТЦК (аналог военкомата — ред.) по всей Одессе и выпустила в них несколько пуль, пишут местные украинские паблики.

В Сети появились кадры с Балковской улицы, где произошла стрельба. Местные жители опубликовали кадры, как СБУ останавливает один автомобиль с сотрудниками ТЦК, выводит их из салона и кладет на землю, сопровождая это ударами.

На другом кадре видно, как люди в костюмах цвета хаки лежат на земле. Их руки завернуты за спину.

При этом второй микроавтобус с сотрудниками ТЦК успел скрыться с места. За ней СБУ тоже погналась со стрельбой. Авто удалось догнать. Жители опубликовали кадры, на которых пойманных сотрудников ТЦК кладут на землю.

Причина данного конфликта между СБУ и ТЦК пока что не раскрывается.

