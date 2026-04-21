Эксперт заявил о росте спроса на русскую кухню

Президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков заявил, что рынок готовой еды сместится в сторону русской и домашней кухни, а также персонализированных решений, сообщает NEWS.ru .

По его словам, ассортимент будет не просто расширяться, а точнее настраиваться под запросы разных категорий покупателей.

«Рынок будет двигаться в сторону более точной настройки предложения под разные запросы покупателей. Наиболее заметный рост, на наш взгляд, будет в нескольких направлениях: блюда русской и домашней кухни, продукты для функционального и сбалансированного питания, решения для быстрого перекуса, полноценного обеда и ужина, а также более персонализированные предложения с учетом образа жизни и пищевых предпочтений», — сказал Беляков.

Он добавил, что сети сделают ставку на форматы, соответствующие конкретным потребительским сценариям — от быстрого перекуса до полноценного ужина.

Ранее аналитики сообщили, что в майские праздники траты на доставку готовой еды и продукты могут вырасти на 10%, а средний чек — на 18%. Кроме того, исследование компании ICMR («ГФК-Русь») показало, что с 2019 по 2025 год россияне стали реже готовить дома, отдавая предпочтение готовой кулинарии и фастфуду.

