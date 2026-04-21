Общественник предложил метод борьбы с псевдокоучами

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил законодательно закрепить критерии деструктивности организаций, связанных с псевдокоучингом. По его словам, это поможет пресекать их деятельность на ранней стадии, сообщает NEWS.ru .

Иванов заявил, что сегодня многие деструктивные секты маскируются под бизнес-тренинги, коучинг, «духовное развитие», «женские практики» и йогу. При этом люди, по его словам, становятся жертвами под воздействием гипноза и психологического давления.

«Необходимо законодательно закрепить критерии деструктивности: тотальный контроль сознания, изоляция от общества, принуждение к отказу от медицинской помощи и образования, финансовое порабощение, принуждение к разрыву с родственниками. Организации псевдокоучей должны преследоваться не постфактум по отдельным статьям, а на ранней стадии — именно как деструктивные культы. Свобода вероисповедания заканчивается там, где начинается принуждение. Даже если жертва добровольно подписала документы, в сектах это происходит под гипнозом, психологическим давлением или угрозами», — высказался общественник.

Он привел в пример ситуацию вокруг самарского тренинг-центра Эллы Прудниковой, где, по данным СМИ, участников заставляли мыть общественные туалеты голыми руками, лишали крупных сумм и шантажировали интимными видео. Этот случай, по мнению Иванова, демонстрирует необходимость вмешательства государства.

Общественник отметил, что в Госдуме рассматривается законопроект «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации», предусматривающий обязательную независимую оценку квалификации специалистов. Однако, по его мнению, рынок «духовных» услуг требует более жесткого регулирования и лицензирования.

