Праздничная усталость: почему конец года вызывает тревогу и как ее победить

К концу декабря у многих на смену предвкушению праздника приходит тревога. Главное — не зацикливаться на несделанном и не превращать подведение итогов в самоедство, посоветовала в беседе с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Перед Новым годом многие ощущают не предвкушение чуда, а нарастающее давление и тревогу: „Ничего не успел сделать“, „Жизнь не поменялась, а должна была“, „С января начну все с нуля“. Вдобавок картинка „идеального праздника“ из соцсетей и окружающего мира часто только усиливает ощущение несоответствия, создает страх оказаться не „на уровне“. Вместо обновления — усталость и разочарование, вместо радости — финишная прямая дедлайна», — сказала Крашкина.

Она отметила, что ощущение, что не все успел, — вполне человеческая реакция на подведение итогов. Конец года — символическая «точка отсчета», и мозг невольно начинает сравнивать планы с реальностью. Это подталкивает к самоанализу, но часто приводит к тревоге, если фокусироваться только на «несделанном».

«Если такое состояние возникает эпизодически, это норма — психика пытается подвести итоги, переоценить цели. Когда тревога превращается в ежегодное самоедство, срывы сна и настроения, ощущение „разбитости“, это уже повод приглядеться к своему эмоциональному фону», — посоветовала специалист.

Крашкина уточнила, что, возможно, есть тенденция к перфекционизму или хроническому стрессу. В таком случае стоит рассмотреть возможность обращения к психотерапии, чтобы найти более экологичные способы самооценки.

