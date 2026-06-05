Вайб, краш и кринж: как молодежный сленг влияет на русский язык

Эксперт отметила, что такое изобилие англицизмов связано с глобализацией, влиянием интернета, преобладанием англоязычного контента и тем, что значительная часть новых технологий и цифровых трендов приходит именно из таковой языковой среды.

«Особенно заметно это в речи подростков. Слова вроде „кринж“, „вайб“, „краш“, „чилить“, „рофлить“ или „хайп“ уже стали частью молодежного сленга. Причем у большинства из них действительно существуют русские аналоги: „стыд“, „атмосфера“, „симпатия“, „отдыхать“, „шутить“, „ажиотаж“. Однако молодежь использует англицизмы не только ради смысла, а как элемент принадлежности к определенной цифровой культуре и среде общения. Для подростков это способ самоидентификации и демонстрации „своего круга“», — объяснила Гончар.

Она добавила, что назвать это «засорением» русского языка нельзя. Сленг был всегда, а молодежь любит выделиться и использовать лексику, которая непонятна старшему поколению. Гончар отметила, что вышеупомянутое становится проблемой, когда англицизмы замещают слова, имеющиеся в русском языке.

«Например, когда вместо „совещания“ говорят „митинг“, вместо „подтверждения“ — „апрув“, а вместо „обратной связи“ — „фидбэк“. Во многих случаях это уже выглядит не как необходимость, а как языковая мода или попытка придать речи искусственную „современность“», — добавила Гончар.

Каждый год 6 июня отмечается День русского языка. Его празднуют в день рождения поэта Александра Пушкина. Поэтому его второе название — Пушкинский день.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.