Вайб, краш и кринж: как молодежный сленг влияет на русский язык
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Современный русский язык наводнил молодежный сленг. Засоряет ли он речь, объяснила РИАМО старший преподаватель английского языка Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.
Эксперт отметила, что такое изобилие англицизмов связано с глобализацией, влиянием интернета, преобладанием англоязычного контента и тем, что значительная часть новых технологий и цифровых трендов приходит именно из таковой языковой среды.
«Особенно заметно это в речи подростков. Слова вроде „кринж“, „вайб“, „краш“, „чилить“, „рофлить“ или „хайп“ уже стали частью молодежного сленга. Причем у большинства из них действительно существуют русские аналоги: „стыд“, „атмосфера“, „симпатия“, „отдыхать“, „шутить“, „ажиотаж“. Однако молодежь использует англицизмы не только ради смысла, а как элемент принадлежности к определенной цифровой культуре и среде общения. Для подростков это способ самоидентификации и демонстрации „своего круга“», — объяснила Гончар.
Она добавила, что назвать это «засорением» русского языка нельзя. Сленг был всегда, а молодежь любит выделиться и использовать лексику, которая непонятна старшему поколению. Гончар отметила, что вышеупомянутое становится проблемой, когда англицизмы замещают слова, имеющиеся в русском языке.
«Например, когда вместо „совещания“ говорят „митинг“, вместо „подтверждения“ — „апрув“, а вместо „обратной связи“ — „фидбэк“. Во многих случаях это уже выглядит не как необходимость, а как языковая мода или попытка придать речи искусственную „современность“», — добавила Гончар.
Каждый год 6 июня отмечается День русского языка. Его празднуют в день рождения поэта Александра Пушкина. Поэтому его второе название — Пушкинский день.
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