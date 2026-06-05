Die Zeit: Германия несколько недель активно готовится к переговорам с РФ

Немецкие власти уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Россией, ранее ходили слухи, что они могут начаться в ближайшее время, сообщает ТАСС .

Как рассказывает газета Die Zeit, ранее были слухи, а сейчас ситуация за кулисами изменилась и идет интенсивная подготовка к переговорам. В ведомстве канцлера по этому вопросу проходят регулярные консультации, в основном их проводят с представителями Франции и Великобритании.

Источники в правительственных кругах отметили, что в стране постепенно открывается окно для переговоров Европы с РФ.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц всегда отвергал требования искать диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Сейчас его позиция поменялась. Она следующая: «ничего без Украины, никаких сепаратных шагов со стороны Германии, тесное командное взаимодействие с европейцами и координация вместо конкуренции с США». Поэтому, по мнению издания, речь идет о четырехсторонних переговорах: Европа, Украина, РФ, Штаты.

Die Zeit пишет, что обсуждается, в каком формате могут пройти мероприятия. Для Мерца важна «евротройка» (ФРГ, Франция и Британия). Кроме того, в обсуждения переговоров включены Италия и Польша.

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