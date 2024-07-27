Праздничная программа пройдет в Кронштадте ко Дню ВМФ

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Так, всех желающих приглашают на «Остров фортов» для участия в интерактивных играх, мастер-классах, танцевальные флешмобах и пленэрах. Еще можно будет отведать блюда флотской кухни.

Также в Кронштадте состоится историческая реконструкция, отметили в правительстве Петербурга.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в День ВМФ в Санкт-Петербурге, которые состоятся 28 июля.