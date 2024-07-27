Праздничная программа пройдет в Кронштадте ко Дню ВМФ
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В Кронштадте 28 июля проведут масштабные празднования Дня Военно-Морского флота, сообщает «Бриф24».
Так, всех желающих приглашают на «Остров фортов» для участия в интерактивных играх, мастер-классах, танцевальные флешмобах и пленэрах. Еще можно будет отведать блюда флотской кухни.
Также в Кронштадте состоится историческая реконструкция, отметили в правительстве Петербурга.
В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в День ВМФ в Санкт-Петербурге, которые состоятся 28 июля.