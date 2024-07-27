В День ВМФ по указу Путина состоятся военно-морской парад и салют

Путин подписал указ о проведении парада в День ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в День ВМФ в Санкт-Петербурге, которые состоятся 28 июля. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Главный военно-морской парад в этом году состоится только в акватории Невы. В Кронштадте впервые за 8 лет мероприятие отменили, но для местного населения организуют трансляцию.

Военно-морской парад начнется в 10:00. В акваторию Невы выйдут более 20 кораблей, два из которых принадлежат Китаю. Основная концертная программа стартует в 13:30 на Дворцовой площади.

Завершится празднование Дня ВМФ торжественным салютом, который запланирован на 22:30.

Ранее сообщалось, что для участия в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербург прибыл министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава Минобороны накануне праздника проинспектировал подготовку к торжеству.