Министр обороны РФ Белоусов приехал в Санкт-Петербург

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 26 июля прибыл в Санкт-Петербург в преддверии парада ко Дню ВМФ. Министр также поблагодарил городские власти за поддержку участников спецоперации на Украине и их семей, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Смольный.

Петербургские власти рассказали Белоусову, как в Северной столице проходит подготовка к Главному военно-морскому параду.

Министр обороны, в свою очередь, поблагодарил Смольный за социальную поддержку фронтовиков и их родных. Так, в 2024 году в петербургских вузах каждое десятое бюджетное место выделено для участников СВО и членов их семей, а компании стали предоставлять бойцам широкие возможности для приема на работу.

С начала осени также появится услуга «бесплатной няни», которой смогут воспользоваться семьи участвовавших в СВО военных.