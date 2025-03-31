Правительство РФ не поддержало проект о полном запрете продажи вейпов

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов. Правительство РФ не поддержало документ, сообщает РИА Новости .

Законопроект был направлен в ГД в конце декабря прошлого года. Документом предлагалось запретить оптовую и розничную продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, устройств для их потребления.

В правительстве подчеркнули, что данный вопрос уже рассматривался ранее. Тогда к предложению об установлении запрета на продажу вейпов были сделаны замечания, которые сохраняют актуальность и в отношении законопроекта, внесенного депутатами от КПРФ.

В правительстве подчеркнули, что их позиция по данному вопросу не изменилась.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин устраивал опрос о полном запрете продажи вейпов в России. По состоянию на 18 января за запрет высказывались 82% проголосовавших.

Между тем штрафы за продажу вейпов и сигарет детям повысили до 2 млн руб. в РФ.