Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело о мошенничестве

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших работников маркетплейса. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые предоставили соучастникам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к своим рабочим аккаунтам на платформе маркетплейса, после чего в период с июля по декабрь 2022 года получили на счета своих банковских карт денежные средства на общую сумму около 470 тыс. рублей в качестве оплаты за выполненные ими операции по погрузке, сортировке, раскладке, сборке товаров на складе в городском округе Электросталь, которые они фактически не осуществляли.

Уголовное дело направлено в Электростальский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.