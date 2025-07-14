В понедельник в Бронницах будут чипировать и вакцинировать домашних животных

В понедельник с 14:00 до 18:00 на парковке парка культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдет выездная регистрация, чипирование и вакцинация домашних животных, организованная Раменской станцией по борьбе с болезнями животных ГБУВ МО «Терветуправление № 5». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

У бронничан есть возможность позаботиться о здоровье своих любимцев. При себе необходимо иметь паспорт и документы на питомца.

Регистрация домашних животных и прививка от бешенства — бесплатные. А стоимость чипирования составляет всего 350 рублей.

Для чего необходимо чипирование? Самая распространенная причина — чтобы можно было найти животное в том случае, если оно потеряется или убежит. Такая процедура особенно актуальна для владельцев собак, ведь на прогулке с животным может случиться что угодно.

Однако надо отметить, что коты тоже часто убегают и падают из окон, поэтому поиск становится актуален. Другая причина обычно возникает тогда, когда речь идет о породистом и дорогом животном. Если кто-то похитит его, наличие чипа позволит сразу определить, кто хозяин. Также наличие чипа может понадобиться, если владельцы решат вывезти животное в другую страну. Некоторые страны требуют его обязательного наличия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.