Штрафы за продажу вейпов и сигарет детям повысили до 2 млн руб в РФ

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов и табака детям, сообщает РИА Новости.

Документ был внесен группой депутатов всех фракций, которую возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект предлагает внести изменения в статью 14.53 кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно закону, устанавливается штраф за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов в размере от 200 до 300 тыс. рублей для граждан, от 500 до 700 тыс. рублей — для должностных лиц и от 1,5 до 2 млн рублей для юридических лиц.

Также увеличиваются штрафы за другие нарушения в сфере розничной торговли табачными изделиями и производства алкогольной и табачной продукции без маркировки.

Ранее Володин запустил опрос о полном запрете на продажу вейпов в России. На 11:35 18 января за запрет высказались 82% проголосовавших.