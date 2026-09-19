Директор гимназии № 9 Ольга Лизогуб проголосовала на своем участке в Королеве

В Королеве продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Московской областной думы. Во второй день голосования на избирательном участке в Деловом и культурном центре «Костино» свой голос отдала директор гимназии № 9 Ольга Лизогуб, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Руководитель одного из ведущих образовательных учреждений города отметила, что участие в выборах для нее — традиция, которую она поддерживает на протяжении всей жизни. По словам Ольги Викторовны, голосование связано с важным чувством ответственности за будущее страны и родного Подмосковья.

«Мы должны показать, что мы сильны и едины. Быть ответственными за будущее нашей страны, родного города — это важно», — отметила директор гимназии.

Ольга Лизогуб поделилась личными воспоминаниями о том, как в детстве выборы ассоциировались с праздничной атмосферой. Здание нынешнего ДКЦ «Костино» тогда носило название ДК имени Ленина, и родители традиционно приносили детям воздушные шарики — особый атрибут тех дней.

«Королеву я пожелаю спокойного уверенного будущего. Мы единая страна, мы единый народ. Люди, которые живут здесь, переживают за наш город. Чувство сопричастности — вот что я пожелаю нашим жителям. Чувство того, что мы вместе», — подчеркнула Ольга Лизогуб.

Избирательные участки в Королеве продолжают работу. Жители городского округа могут отдать свой голос как традиционным способом, так и с помощью системы дистанционного электронного голосования. Все избирательные участки работают до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.