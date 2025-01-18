Володин запустил опрос о полном запрете на продажу вейпов в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете на продажу вейпов в России.

Он напомнил, что в 2023 году в стране приняли закон о запрете продажи детям вейпов и жидкостей для них. Но анализ ситуации показал, что этого недостаточно, чтобы защитить несовершеннолетних.

Володин спросил у пользователей, как они относятся к полному запрету продажи вейпов в РФ. Даны три варианта ответа: «Поддерживаю», «Не поддерживаю», «Все равно».

На 11:35 субботы за запрет высказались 82% проголосовавших, против — 8%, также 10% оказалось за вариант «все равно». Всего голоса отдали 173,9 тыс. человек.

Ранее депутаты от КПРФ предложили запретить в стране торговлю вейпами и жидкостями для них. Они разработали соответствующий законопроект, который уже внесли в Госдуму.