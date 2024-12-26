В России хотят полностью запретить продажу вейпов

сегодня в 12:39

Депутаты от КПРФ предложили запретить в стране торговлю вейпами и жидкостями для них. Они разработали соответствующий законопроект, который уже внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости .

Авторы документа предлагают внести изменения в статью 19 ФЗ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Законопроект предусматривает запрет на оптовую и розничную торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и вейпами.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законов для защиты детей от вейпов. Так, авторы рассматриваемых законопроектов предлагают в разы увеличить штрафы для тех, кто продает продукцию с никотином и вейпы для несовершеннолетних.