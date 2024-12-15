Володин анонсировал рассмотрение законов для защиты детей от вейпов

Госдума РФ на следующей неделе рассмотрит несколько законопроектов, которые смогут обезопасить детей от курения вейпов, электронных сигарет, табака и кальянов. Такая продукция негативно сказывается на здоровье и провоцирует тяжелые болезни, сообщает в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Авторы рассматриваемых законопроектов предлагают в разы увеличить штрафы для тех, кто продает продукцию с никотином, а также устройств для ее употребления, лицам, не достигшим 18 лет.

В рамках нововведения штраф для юрлиц могут увеличить с 40-60 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных со 150-300 тыс. до 700 тыс., а для юридических — с 400-600 тыс. до двух млн рублей. Если нарушение будет допущено еще раз, то наступит уголовная ответственность. Такой законопроект приняли в первом чтении 10 декабря.

Ранее Володин отмечал, что в 2023 году было открыто 6 496 административных дел. Они связаны с нарушением правил продажи никотиносодержащей и табачной продукции.