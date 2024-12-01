В ГД начали рассматривать законопроекты о защите детей от кальянов и вейпов

Депутаты Государственной думы приступили к рассмотрению проектов законов, которые направлены на защиту детей от курения табака и никотинсодержащей продукции, сообщает «Инфо24» .

Как уточнил председатель ГД Вячеслав Володин, российские власти планируют защитить детей от курения вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов, употребления насвая и снюса. Все перечисленное может привести к серьезным заболеваниям.

По его словам, проверки показывают, что в погоне за прибылью продавцы товаров для курения идут на различные правонарушения.

«За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год», — подчеркнул Володин.

Нововведения предлагают повысить штрафы за продажу детям указанных товаров. Для физлиц штраф может вырасти до 300 тыс. рублей (сейчас от 40 до 60 тыс. рублей), для должностных — до 700 тыс. рублей (сейчас 150-300 тыс. рублей) и для юрлиц — до 2 млн рублей (сейчас 400-600 тыс. рублей). При повторном нарушении уже будет грозить уголовная ответственность.