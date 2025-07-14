Сергиево-Посадские волонтеры принимают участие в фестивале добровольчества

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» было создано в 2020 году в период коронавируса. Добровольцы оказывали помощь врачам, перевозили лекарства и продукты, поддерживали многодетные семьи и участвовали в работе штабов точечной помощи.

За это время к «Волонтерам Подмосковья» присоединилось более 56 тысяч человек, объединенных в 130 добровольческих организаций. Штабы волонтеров открыты в каждом муниципалитете.

Координацией движения занимается Министерство информации и молодёжной политики Московской области. Ведомство организует для волонтеров образовательные и патриотические мероприятия, семинары, встречи с экспертами, поддерживает реализацию добровольческих инициатив.

14 июля в Красногорске состоялся большой фестиваль волонтёрства. Более трех тысяч ребят из Московской области собрались для обмена опытом. В числе участников и добровольцы из Сергиева-Посада. В программе тематические мастер-классы, встречи волонтерских организаций, спортивные активности, лекции и дискуссии.

Среди знаменитых гостей Роман Грачёв, чемпион мира, вице-президент Федерации смешанного рукопашного боя; Сергей Крякин, многократный чемпион мира по шахматам и телеведущая Яна Чурикова. На сегодняшний день движение «Волонтёры Подмосковья» объединяет более сотни добровольческих организаций, это свыше 50 тысяч активистов! За пять лет существования на их счету почти 10 тысяч добрый дел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.