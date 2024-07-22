Правительство одобрило увеличение периода выплаты накопительной пенсии в 2025 г

Российское правительство поддержало законопроект Минтруда об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год с 22 до 22,5 лет, сообщает ТАСС .

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — заявил источник, близкий к комиссии.

С 2021 года по текущий год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в стране составлял 264 месяца (22 года). С учетом данных Росстата о продолжительности жизни предполагается увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 270 месяцев.

По предварительным данным Росстата, в прошлом году численность мужчин в возрасте 60 лет в России составила 851 276 человек, в то время как численность женщин в возрасте 55 лет — 941 791 человек. Их ожидаемая продолжительность предстоящей жизни составила 17,7 и 27,04 года соответственно.

Ранее стало известно, что с 1 августа в России 5 категорий пенсионеров получат надбавку к пособиям. При этом надбавка каждого человека индивидуальна и будет зависеть от разных параметров.