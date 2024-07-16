С 1 августа в России пять категорий пенсионеров получат надбавку к пособиям
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Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин перечислил категории пенсионеров, чьи пенсии с 1 августа будут увеличены, сообщает aif.ru.
По словам Балынина, пособие проиндексируют пяти категориям граждан, но надбавка каждого человека будет индивидуальной. Повышение выплаты будет зависеть от разных параметров. При этом никакое заявление подавать не нужно, перерасчет произойдет в автоматическом формате.
Первой категорией людей, чьи пенсии пересчитают, являются работающие в 2023 году пенсионеры. Предварительно, таких людей порядка 8 млн человек.
Второй категорией пенсионеров, кому полагается надбавка, являются люди, достигшие 80-летнего возраста или те, кто получил инвалидность первой группы. При этом, если инвалидом первой группы стал 80-летний пенсионер, надбавка будет учитываться только по одному из пунктов.
На увеличение пенсий смогут рассчитывать и получатели накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Также с 1 августа 2024 года увеличатся размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении пенсий работающим пенсионерам. В последний раз такую индексацию проводили в 2016 году.