С 1 августа в России пять категорий пенсионеров получат надбавку к пособиям

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин перечислил категории пенсионеров, чьи пенсии с 1 августа будут увеличены, сообщает aif.ru .

По словам Балынина, пособие проиндексируют пяти категориям граждан, но надбавка каждого человека будет индивидуальной. Повышение выплаты будет зависеть от разных параметров. При этом никакое заявление подавать не нужно, перерасчет произойдет в автоматическом формате.

Первой категорией людей, чьи пенсии пересчитают, являются работающие в 2023 году пенсионеры. Предварительно, таких людей порядка 8 млн человек.

Второй категорией пенсионеров, кому полагается надбавка, являются люди, достигшие 80-летнего возраста или те, кто получил инвалидность первой группы. При этом, если инвалидом первой группы стал 80-летний пенсионер, надбавка будет учитываться только по одному из пунктов.

На увеличение пенсий смогут рассчитывать и получатели накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Также с 1 августа 2024 года увеличатся размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении пенсий работающим пенсионерам. В последний раз такую индексацию проводили в 2016 году.