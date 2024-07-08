Российский президент Владимир Путин 8 июля подписал указ о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Выплаты для этой категории граждан не индексировали с 2016 года, сообщает «ФедералПресс» .

Журналисты отмечали, что Путин поручил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам еще в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Совет Федерации одобрил закон о возврате индексаций пенсий 3 июля, а сегодня его подписал глава государства. Согласно закону, с 1 января 2025 года работающим пенсионерам начнут выдавать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней в размере, зафиксированном на момент 31 декабря 2024 года, а также сумму их индексации.

Между тем с 1 августа россиянам повысят социальные выплаты.