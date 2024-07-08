Социальные выплаты повысят россиянам с 1 августа

С 1 августа в России изменятся суммы социальных выплат. Ведущий юрист ЕЮС Марина Антонова рассказала, что работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий, приостановленную с 2016 года, сообщает Life.ru .

По словам эксперта, индексацию пенсий вернут работающим пенсионерам, однако прибавку они получат лишь зимой 2025 года. Но их также ждет корректировка пенсий с 1 августа этого года.

«Максимальная доплата к пенсии работающего пенсионера с 1 августа 2024 года составит 399,15 рубля. Корректировка производится в беззаявительном порядке, то есть автоматически», — объяснила юрист.

На региональном уровне также произойдут изменения, добавила Антонова.

Так, в Ярославской области многодетные малоимущие семьи смогут получить разовую выплату на покупку одежды для учебных и спортивных занятий — размер выплаты составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка. По мнению эксперта, подобная мера поддержки может в будущем появиться и в других регионах России.

Также с 1 июля вступил в силу закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей. Благодаря ему комиссия за ЖКУ и перечисление пеней за просроченную или неполную оплату не будет взиматься с пенсионеров, а еще с людей и семей, нуждающихся в соцподдержке.