Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо объявила о помолвке

Французская модель Тилан Блондо, ставшая известной в детстве как самая красивая девочка в мире, сообщила в соцсетях о своей помолвке. Соответствующий пост 24-летняя манекенщица опубликовала в Instagram*.

Блондо поделилась фотографиями с отдыха в Греции, где ее возлюбленный, 28-летний французский актер и диджей Бен Атталь, сделал ей предложение. Влюбленные нежно обнимались и целовались, а Тилан показала подаренное ей золотое кольцо с большим прозрачным камнем.

«Я сказала „да“ моему лучшему другу. За нашу вечную любовь!» — подписала модель фотографии.

Блондо появилась на свет в семье телеведущей и модели Вероники Лубри, а также футболиста Патрика Блондо. В возрасте 6 лет Тилан была признана самой красивой девочкой в мире. В 2018 году в возрасте 17 лет француженка вновь получила титул самой красивой девушки в мире.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

