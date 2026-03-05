В Воронеже умерла «самая красивая девочка России» Ксюша Никитина

О смерти Ксении сообщили в благотворительном фонде «Стеша», который много лет помогал семье.

«Не стало самой красивой девочки „с планеты Ретта“. С глубокой печалью сообщаем, что наша подопечная Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте 8 лет», — сообщили представители фонда.

Синдром Ретта диагностировали у Ксении в год. Это редкое генетическое заболевание, вызванное мутацией гена MECP2. Болезнь сначала позволяет ребенку развиваться почти нормально, а затем приводит к утрате приобретенных навыков. Девочка постепенно перестала говорить, сидеть и вставать и стала полностью зависима от помощи взрослых. Специфического лечения не существует, применяется только симптоматическая терапия.

В два года мать Ксении подала заявку на конкурс красоты, чтобы привлечь внимание к проблеме синдрома Ретта. В анкете указали диагноз, и в 2020 году жюри присудило Ксении титул «Самая красивая девочка России». В фонде отметили, что родители боролись за каждое улучшение и старались наполнить жизнь дочери заботой и радостью.

