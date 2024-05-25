Повалены деревья и столбы: на Мексику обрушился снег с градом

В Сети обсуждают аномальную погоду, которая привела к разрушениям в городе Пуэбла, видео с поваленными деревьями и столбами из Мексики уже распространились в интернете, несколько из них опубликовал РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что на мексиканских улицах царит хаос. Сильным ветром обрушены деревья и электрические столбы. Городская инфраструктура получила ряд повреждений, обочины засыпаны снегом и градом.

Мужчины с лопатами в руках пытаются спасти дома от подтоплений, пробивая пространство для ручьев, на дорогах образовались дождевые реки. О пострадавших от разбушевавшейся стихии пока не сообщалось.

Ранее аномальную погоду синоптики фиксировали в разных странах, в том числе в России, США и Западной Европе. Эксперты считают, что холодная весна может уничтожить урожай пшеницы, что приведет к новой мировой катастрофе.