Россияне назвали, что не умеет современная молодежь
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Согласно опросу IFORS Research, 56% россиян считают, что наиболее слабой стороной современной молодежи является неумение грамотно распоряжаться деньгами и жить по средствам, сообщает РБК.
Еще 51% респондентов назвали нехватку практических навыков работы руками, а 47% — недостаток дисциплины в выполнении рутинных задач. Также 45% россиян уверены, что современная молодежь неспособна планировать на долгую перспективу.
При этом 81% опрошенных считают умение быстро учиться и осваивать новые технологии ключевым преимуществом молодежи. Еще 50% респондентов отметили легкую адаптацию к меняющимся условиям, а 30% — возможность работы в международной и мультикультурной среде.
Молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет выделили несколько иные сильные качества своего поколения. Так, забота о физическом и психическом благополучии замкнула топ-3 рейтинга, набрав 27% голосов. Также респонденты отметили критическое мышление (21%) и умение находить баланс между работой и личной жизнью (18%).
Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкогольной продукции лицам младше 21 года. Автор нового законопроекта считает, что мозг человека полностью развивается только к 21 году.