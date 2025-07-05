Россияне назвали, что не умеет современная молодежь

Согласно опросу IFORS Research, 56% россиян считают, что наиболее слабой стороной современной молодежи является неумение грамотно распоряжаться деньгами и жить по средствам, сообщает РБК .

Еще 51% респондентов назвали нехватку практических навыков работы руками, а 47% — недостаток дисциплины в выполнении рутинных задач. Также 45% россиян уверены, что современная молодежь неспособна планировать на долгую перспективу.

При этом 81% опрошенных считают умение быстро учиться и осваивать новые технологии ключевым преимуществом молодежи. Еще 50% респондентов отметили легкую адаптацию к меняющимся условиям, а 30% — возможность работы в международной и мультикультурной среде.

Молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет выделили несколько иные сильные качества своего поколения. Так, забота о физическом и психическом благополучии замкнула топ-3 рейтинга, набрав 27% голосов. Также респонденты отметили критическое мышление (21%) и умение находить баланс между работой и личной жизнью (18%).

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкогольной продукции лицам младше 21 года. Автор нового законопроекта считает, что мозг человека полностью развивается только к 21 году.