Орбан: Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от энергоносителей РФ
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от российских энергоносителей. Он назвал это «планом» главы киевского режима, сообщает URA.RU.
«Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!» — написал Орбан в соцсети Х.
Он уверен, что прекращение использования российских ресурсов приведет к росту расходов для населения. Благосостояние семей Венгрии под угрозой из-за поддержки Украины Евросоюзом.
Также Орбан сделал громкое заявление. По его словам, украинские спецслужбы ведут активную деятельность с целью повлиять на исход парламентских выборов 2026 года. Киев надеется смены политического руководства Венгрии на более лояльное к его режиму.
По информации британского журнала Spectator, президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее положить конец украинскому конфликту. Для этого он хочет облегчить победу России.