сегодня в 09:18

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от российских энергоносителей. Он назвал это «планом» главы киевского режима, сообщает URA.RU .

«Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!» — написал Орбан в соцсети Х.

Он уверен, что прекращение использования российских ресурсов приведет к росту расходов для населения. Благосостояние семей Венгрии под угрозой из-за поддержки Украины Евросоюзом.

Также Орбан сделал громкое заявление. По его словам, украинские спецслужбы ведут активную деятельность с целью повлиять на исход парламентских выборов 2026 года. Киев надеется смены политического руководства Венгрии на более лояльное к его режиму.

По информации британского журнала Spectator, президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее положить конец украинскому конфликту. Для этого он хочет облегчить победу России.