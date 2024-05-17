Аномальная весна является вестником новой мировой катастрофы с урожаем

Аграрии всего мира бьют тревогу из-за аномальной весны, которая уже неблагоприятно сказывается на будущем урожае. Это может грозить новой мировой катастрофой, сообщает РИА Новости .

В России из-за холодной весны пришлось на пару недель сдвинуть начало посевных работ, что, по мнению специалистов, негативно скажется на урожае злаков. В этом году уже можно не ждать богатого урожая, что в конечном итоге приведет к очередному повышению цен на продукты питания.

«Посевная еще не началась, причем не только пшеницы, но и других культур, а что успели посадить — погибло», — заявил заместитель президента РАН Петр Чекмарев.

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала о гибели порядка 830 тыс. га сельхозкультур в стране — это около 1%. В основном удар пришелся по озимой пшенице.

От аномальной погоды страдают и другие страны — в Австралии и США стоит засуха, Западную Европу заливает дождями. И там тоже отложены сельскохозяйственные работы. Специалисты считают, что такая нестабильная погода может являться вестником новой мировой катастрофы.

Ранее эксперты заявили, что в 2024 году стоит ожидать повышения цен на зерновые культуры во всем мире. Это связано с холодами в российских регионах.