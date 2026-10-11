Сбой произошел в работе сайта петербургского аэропорта Пулково

«Уважаемые пассажиры! Сайт аэропорта Пулково временно недоступен», — говорится в сообщении.

В настоящее время на домене аэропорта Пулково отображается онлайн-табло Tutu.ru. Пассажиры могут проверить статус рейса, время вылета и другую необходимую информацию. Также уточнить всю информацию о рейсе можно по телефону +7 (812) 324-30-00.

Кроме того, пассажирам посоветовали подписаться на уведомления о статусе рейса через чат-бот «Твой Пулково» в мессенджере MAX.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.