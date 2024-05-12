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Майские холода в России повлияют на стоимость пшеницы на мировых рынках

Холода в мае на территории РФ, где из-за заморозков в центральных регионах урожай зерновых оказался под угрозой, грозят повышение стоимости пшеницы на рынках в мире, сообщает РБК.

По данным Bloomberg, из-за непогоды под угрозой оказался урожай зерновых на планете. В Австралии на урожай оказала влияние летняя засуха, поскольку это время считают посевной.

В Западной Европе проблемы связаны с дождливой весной.

По данным аналитиков, прогноз по урожаю зерна уже снижен со 145 млн т до 142 млн тонн.