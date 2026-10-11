Синоптик Леус: первый снег в Москве выпадет существенно позже обычного

Первый снег и образование временного снежного покрова в Москве, скорее всего, придут позже средних многолетних сроков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он подчеркнул, что в XXI веке в столице первый снег выпадает в среднем 18 октября. При этом временный снежный покров формируется 3 ноября.

«Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что на сегодняшний день самые высокие сугробы в РФ зафиксированы на метеостанции Бохапча в Магаданской области — там высота снежного покрова достигла 41 см. Второе место занимает метеостанция Ненастная (Хакасия), где снега насыпало на 38 см. Замыкает тройку лидеров метеостанция Баимка (Чукотка), где снежный покров составляет 30 см.

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