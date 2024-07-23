Потомок Сталина: вандал в Звенигороде мог быть под воздействием Солженицына

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад рассказал о погроме в Звенигороде, где мужчина обезглавил бюст его родственника, сообщает Daily Storm.

Потомок Сталина предположил, что на этого человека повлиял русский писатель Александр Солженицын. Также он мог быть под воздействием наркотиков.

По словам Бенсаада, мужчина мог сделать это «по приказу СБУ или демократов — разбить голову Сталина за денежное вознаграждение».

Ранее в Звенигороде мужчина обезглавил бюст советского лидера Иосифа Сталина и повредил памятник революционеру Владимиру Ленину. Мужчина в клетчатой рубашке с кувалдой в руках подошел к бюсту «вождя народов», нанес удар и быстро скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции задержали мужчину.

Бюст Сталину был установлен летом прошлого года на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев». Власти не согласовали памятник и пообещали не сносить, а перенести на будущую «Аллею Славы». При этом сообщается, что бюст будет восстановлен.