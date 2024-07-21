В Звенигороде задержали вандала, обезглавившего бюст Иосифа Сталина

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который кувалдой снес голову бюсту Иосифа Сталина и повредил памятник Владимиру Ленину в Звенигороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Накануне около 17:00 в полицию поступило сообщение, что неизвестный повредил два памятника в городском парке на улице Советская.

Полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался местный житель 1981 года рождения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье неизвестный кувалдой обезглавил бюст советского лидера Иосифа Сталина и повредил памятник революционеру Владимиру Ленину. Многие жители Звенигорода осуждали установку бюста советского лидера.