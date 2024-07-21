Бюсту Сталину отрезали голову в подмосковном Звенигороде

Инцидент произошел накануне на Советской улице. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в клетчатой рубашке с кувалдой в руках подходит к бюсту «вождя народов», наносит удар и быстрым шагом удаляется с места происшествия.

Бюст Сталину был установлен летом прошлого года на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев». Власти не согласовали памятник и пообещали не сносить, а перенести на будущую «Аллею Славы».

Многие жители Звенигорода осудили установку бюста советского лидера в городе, а общественники неоднократно требовали убрать памятник.

В марте, в день 71-й годовщины со дня смерти Сталина, вандалы разрисовали памятник генсеку ЦК КПСС. Неизвестные вместо «Т» в фамилии приписали букву «Р».