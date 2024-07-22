Обезглавленный бюст Сталина в Звенигороде восстановят

В Звенигороде восстановят бюст Сталина, который ранее был обезглавлен вандалом, сообщает « Подъем ».

Памятник Сталину установили в городском парке на Советской улице летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев».

Как отметил глава общественного движения «Наш Звенигород» Максим Сорокин, пока поврежденный памятник не приняла дирекция парков, он никому не принадлежит. Процесс оформления уже идет, но по факту сейчас он остается собственностью жителей, которые его установили.

При этом Сорокин сообщил, что восстановление бюста все-таки осуществят.

«Я думаю, что попытаемся восстановить, в принципе довольно симпатичный Сталин, хорошо получился», — отметил Сорокин.

По его словам, процесс инициации установки памятника был запущен. За восстановление монумента в первую очередь выступают «люди в возрасте», но они столкнулись с некоторыми трудностями. Также Сорокин отметил, что местный Совет ветеранов резко против установки этих памятников.

Ранее в Звенигороде мужчина обезглавил бюст Сталина и повредил памятник революционеру Ленину. Сотрудники полиции задержали вандала.